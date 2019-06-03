Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

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ПВО вооруженных сил республики смогли сбить две ракеты, однако часть снарядов все же достигла цели.

Фото: Reuters

Сирийская военная база Т-4 в Хомсе была обстреляна ракетами в ночь на 3 июня, сообщает агентство SANA. По словам агентства, сирийские ПВО сумели сбить две ракеты, но часть снарядов достигли своей цели. Утверждается, что за обстрелами стоят израильские военные.

РИА Новости со ссылкой на местный источник также сообщает, что в западной части аэродрома Т-4 прогремели мощные взрывы и начался пожар. В результате ударов погиб один человек, еще двое ранены. Сообщается, что поврежден склад с боеприпасами, также задеты прочие здания и техника.

Израильская сторона пока не комментировала информацию о своей причастности к обстрелу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате взрыва в Сирии погибли 14 человек.

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