Меган Маркл хочет уехать в США и стать там неофициальной королевой

Долгое время ходили слухи, что после рождения первенца Меган Маркл и принц Гарри отправятся в Африку — подальше от королевской четы. Однако выяснилось, что сплетни не соответствуют действительности. По словам королевского комментатора Роба Шутера, семья действительно планирует отдалиться от Букингемского дворца, но, чтобы сделать это, хочет переехать не в Африку, а в США.

Как отмечает Еxpress.co. со ссылкой на источник из королевского окружения, герцогиня Сассекская хочет выйти из тени Кейт Миддлтон и принца Уильяма,и поэтому подумывает над тем, чтобы вернуться на родину. Якобы там ее семья перестанет «довольствоваться вторыми ролями» и станет по-настоящему первой: Гарри будет неофициальным королем, а Меган — неофициальной королевой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон намерены прекратить совместную благотворительную деятельность с принцем Гарри и Меган Маркл. В окружении королевской семьи подозревают, что на разлад могли повлиять напряженные отношения герцога Сассекского с герцогом Кембриджским. Якобы принц Гарри с Уильямом довольно холодно общались друг с другом на протяжении последних нескольких месяцев.