Семейный раскол? Почему Гарри и Уильям прекращают совместную благотворительную деятельность

Принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон намерены прекратить совместную благотворительную деятельность с принцем Гарри и Меган Маркл. Ранее обе семьи были заняты в благотворительном фонде The Royal Foundation, однако решили разделиться, пишет Teleprogramma.pro.

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Что стало причиной такого «раскола», пока точно не известно. Однако, как отмечает издание The Sun, на разлад могли повлиять напряженные отношения принца Гарри с Уильямом. Герцог Сассекский и герцог Кембриджский довольно холодно общались друг с другом на протяжении последних нескольких месяцев.

В окружении королевской семьи полагают, что причины конфликта кроются еще глубже. Якобы герцог и герцогиня Сассекские отделились от других родственников, потому что Меган Маркл — американка. Происхождение супруги принца Гарри позволяет ей освободиться от части обязанностей представителей монаршего рода.

Впрочем, официального подтверждения информации о том, что герцог Кемпбриджский и герцог Сассекский прекратили совместную благотворительную деятельность, пока не поступало. В самом фонде The Royal Foundation заявили, что «идет рассмотрение, и никакого решения принято не было».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что няня маленького принца Арчи сбежала от Меган Маркл уже после двух недель работы.