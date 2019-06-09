ПМЭФ как окно в будущее: Какие нацпроекты показал форум?

В 2019 году повестка форума тесно переплетена с национальными проектами. Президент России не раз подчеркивал, что нацпроекты направлены на повышение благосостояния наших граждан. В конечном итоге, наверное, это и есть основная задача форума. Ведь все эти изобретения, предложения, инновации должны работать на благо простых людей. Дмитрий Акимов изучил, как бизнес будет задействован в важнейшей для страны программе.

Хотя этот форум носит называние международного, хотя здесь говорят практически на всех известных языках мира — все равно, куда ни зайди, с кем ни заговори — разговоры сводятся к обсуждению будущего России.

Говоря про будущее, здесь все чаще звучит слово «нацпроекты». Логика такая: решая поставленные президентом задачи, страна должна создать благоприятный климат для бизнеса, что в свою очередь подтолкнет рост экономики и, как следствие, — увеличение благосостояния населения. Если проще — чем быстрее национальные проекты заработают на полную, тем быстрее мы с вами будем жить лучше.

«Действительно всегда первоначальный этап раскрутки занимает определенное время. Сейчас мы прошли этот этап и национальные проекты начали реализовываться», — сообщает министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Данным фонарем можно управлять со смартфона», — показывает свой проект один из участников форума.

Экономные и надежные, работают до 10 лет без обслуживания. Эти умные приборы уличного освещения просто фонарями называть язык не поворачивается. Такие конструкции уже сейчас можно увидеть в Перми, Иванове и Санкт-Петербурге.

«Видеонаблюдение, метеостанция, датчики подсчета потока, количества людей, да все что угодно. У вас фактически есть объект для автоматизации всего города», — раскрывает суть инновации руководитель проектов компании-производителя Евгений Грузд.

Вся информация с таких столбов, а также с пультов дежурных оперативных служб и автоматизированных систем контроля стекается в единый координационный центр. Любой житель может оставить свою заявку, которая тут же появится на карте города и останется там, пока проблему не устранят.

«У нас появляется новое обращение, и мы видим карту. У нас цветовой гаммой данные сообщения подсвечиваются. У нас есть проблема, фотография, то есть все на одном экране. Тут лайк можно поставить», — рассказывает вице-президент компании-разработчика Юлия Шуткина

«Это зачем?», — интересуется корреспондент.

«Здесь вот всего 51 лайк, а тут, наверное, губернатор будет принимать решение, в том числе на основании большего количества лайков»

«То есть дороги по лайкам чинить будем?»

«Это новая модель цифровизации — чиним дороги по лайкам».

Все это технологии, которые работают уже сегодня. Через пять лет «цифровыми» станут большинство населенных пунктов страны. И это — пример реализации лишь одного предложения в рамках одного нацпроекта. Всего же их — 12 и они должны полностью изменить страну к 2024 году. Для этого из бюджета будет выделена колоссальная сумма — 26 триллионов рублей за шесть лет.

«Конечно же это бюджетной поддержкой и работой федеральных или даже региональных правительств только сделать невозможно. Это должны все включится так активно, чтобы всем это было выгодно», — поясняет председатель госкорпорации развития «ВЭБ. РФ» Игорь Шувалов.

Нацпроекты это еще и прямая подсказка, какая отрасль будет развиваться быстрее других и куда выгодно вкладываться. Показательный пример, как при поддержке государства, национальный бренд становится всемирно известным и очень прибыльным. Завод по производству унт, который начинался с проекта, представленного на одном из прошлых петербургских экономических форумов и получивший государственную поддержку. Теперь традиционная обувь народов российского крайнего севера спасает от холода ноги по всему миру.

«Продаем на северах России, продаем в Канаду, продаем, на удивление, во Францию», — делится историей успеха директор обувной фабрики Владимир Волошок.

Или — легендарный «Калашников» выходит на рынок с новейшими беспилотниками. А «КАМАЗ» уже сейчас беспилотными делает — свои грузовики. Технологии, которые сначала становятся востребованными на внутреннем рынке, а затем — получают известность за рубежом. Импорт идей и концепций должен смениться экспортом, говорят на форуме.

«Национальные проекты для нас с определенной степенью являются вызовом и стимулом», — уточняет Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Но просто создать рабочие места недостаточно. Надо чтобы кто-то их занял. И тут высокие технологии тоже приходят на помощь. Например, вот здесь — с помощью одной фотографии можно выяснить, годится человек для определенной работы или нет.

«Алена, а если ваш аппарат наврет, ведь жизнь человеку сломаем?

«Наша технология не наврет. Во-первых, она была испытана на более чем 200 тысячах людей, мы подтвердили наши высокие корреляции. Ну и люди чаще в психологических тестах врут, чем наша технология. Достаточно сделать снимок через нашу систему»

«Очки нужно снимать?»

«Нет, не нужно. Все, сделали серию фотографий. Сейчас система отправляет это нам на платформу. Менее чем за одну минуту мы узнаем все о вас. Что с характером что с темпераментом, как он ведет себя в стрессовых ситуациях какие мотиваторы и демотиваторы», — рассказывает Дмитрию Акимову участница форума, представляющая инновационный проект.

Обычный житель России, с его характером и темпераментом, проблемами и стрессами — главный герой всех нацпроектов. «Здоровье нации» — тема, которая кажется, к экономическому форуму не имеет отношения, обсуждается особенно активно. Здесь говорят — без здоровых людей экономика не только не заработает, вообще не будет нужна. Сейчас запущено сразу восемь различных подпроектов, которые должны вывести медицину на новый уровень, повысить рождаемость, продолжительность жизни и ее качество.

«Все эти проекты — они не все отдельно друг от друга существуют, это к вашему вопросу. Они все взаимопроникают, они не просто взаимосвязаны. Они обуславливают эффективность друг друга», — рассказывает министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Еще одна глобальная проблема — борьба с бедностью. Количество нищих хоть и сократилось на 400 тысяч, все равно, людей за гранью прожиточного минимума почти 13% населения. Для решения этого вопроса отдельного нацпроекта нет, все они работают на эту цель.

«Решение вопроса лежит в плоскости, с одной стороны, увеличения различных видов и форм социальной поддержки для граждан, а с другой стороны, в экономическом росте», — уточняет заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Вот и получается, что реализация национальных проектов — это и есть успешное будущее России, о котором так много, на всех языках мира, говорили на этом экономическом форуме.

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