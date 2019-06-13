Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал о главных итогах завершившегося экономического форума для города на Неве. В разговоре с ведущим программы «Новый взгляд» он отметил — самое важное, что «мы смогли обеспечить реальными деньгами те проекты, которые необходимы для развития города и для улучшения качества жизни горожан».

Беглов также отметил, что это не договоры о намерениях, а конкретные соглашения. При этом власти Петербурга сделали упор на «умных инвестициях».

«Представьте, это 27 соглашений на 182 миллиарда рублей. Это хорошие деньги. Мы не гнались за любыми инвестициями, потому что для нашего города не все инвестиции нужны. Я еще раз хочу повторить. По территории наш город не такой большой. Нужно заводить сюда умные инвестиции, которые бы развивали те направления нашего города, которые дают доход и создают высокооплачиваемые рабочие места», — подчеркнул Беглов.

Глава Петербурга также отметил — власти города, стремятся к тому, чтобы средняя заработная плата на предприятиях Северной столицы доходила до 100 тысяч рублей.

Кроме того, на полях форума удалось закрепить договоренности, касающиеся проектов развития дорожно-транспортной сети Петербурга.

Как рассказал в программе Александр Беглов, для Петербурга очень важно в ближайшее время начать строительство широтной магистрали.

«Мы договорились с ВТБ банком, с рядом других партнеров, которые берутся за строительство широтной магистрали. У нас не так много времени осталось. Мы должны в течение четырех лет построить эту скоростную магистраль. Она прежде всего свяжет у нас восточные и западные районы, а через ЗСД соединим южные и северные районы города», — рассказал глава Петербурга.

Беглов напомнил, что в рамках проектов развития дорожно-транспортной сети Петербурга появится новый мост через Неву. Вся программа направлена на создание единого транспортного каркаса, который даст возможность улучшить транспортное обслуживание горожан.

По словам главы Северной столицы, на эти цели из федерального бюджета будет выделено порядка 87 миллиардов рублей. Весь проект обойдется порядка 160 миллиарда рублей.