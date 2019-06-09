Видео: Стивен Сигал с женой на закрытом концерте в честь дня Монголии в Петербурге

Известный американский актер и российский гражданин Стивен Сигал приехал в Северную столицу, чтобы посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019). В числе прочих гостей звезда голливудских боевиков прошелся по павильонам «Экспофорума» и в сопровождении своей супруги посетил несколько городских достопримечательностей.

После завершения всех мероприятий в рамках ПМЭФ актер и его жена Эрдэнэтуяа Бацук отправились на закрытый концерт, посвященный дням Монголии в Петербурге. Вероятно, программа мероприятия стала интересна супругам, поскольку возлюбленная Сигала родилась в Монголии и жила там до тех пор, пока не приехала в студенческие годы в США.

После завершения концерта голливудскую кинозвезду окружили артисты и представители охраны, работающие на мероприятии — все хотели успеть сделать фото со знаменитым актером и получить его автограф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Стивен Сигал задумался о переезде в Краснодар.