«Биокад» переведет свой научно-исследовательский центр в сочинский «Сириус»

Российская биотехнологическая компания «Биокад» (BIOCAD) может перевести свой научно-исследовательский центр из Подмосковья в научно-технологический центр «Сириус» на территории Олимпийского парка в Сочи. Как сообщила вице-президент по управлению персоналом «Биокад» Александра Глазкова в субботу, 8 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ключевые специалисты уже трудятся на новом месте.

«В мае мы провели наше стратегическое совещание по научно-исследовательским разработкам на базе „Сириуса“, вывезли наших ключевых научных сотрудников. Мы приняли решение перевести наш научно-исследовательский центр из Московской области в „Сириус“. Мы будем делать это поэтапно. Это будут в основном направления ранней разработки лекарственных препаратов, речь идет о порядке 250 сотрудников на первом этапе», — сказала она.

Глазкова отметила, что «Биокад» на протяжении четырех лет проводит в «Сириусе» образовательные программы для школьников, а в этом году и для студентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин ознакомился с планами развития образовательного центра «Сириус».