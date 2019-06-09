От лозы до бутылки: «российскими» смогут называться вина, полностью произведенные в РФ

Для российского производителя Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019), это не только возможность показать свою продукцию, но еще и отличный способ решить проблемы. Так, впервые в истории петербургского форума отдельная дискуссия была посвящена российскому вину. Отечественные производители ратуют за справедливость. Добиваются, чтобы «российским» могло считаться вино, полностью нашего производства, от лозы до бутылки. Особенно это актуально для Кубани.

Виноградарство у нас уже встало с колен, это факт. Российские вина ежегодно участвуют в конкурсах и лучшие сомелье и дегустаторы единогласно отдают предпочтение нашим винам. Обойти на голову признанных законодателей моды, тех у кого это искусство культивируется без перерывов и потрясений, сродни тем которые произошли в 80-е, когда было уничтожено почти 80% всех виноградников, уже столетия — дорогого стоит.

Ну вот пример, «Усадьба Дивноморское» — за последние пять лет приняла участие в 22 международных конкурсах и завоевала в них — 150 наград. Только золотых медалей 39! А за последние три месяца прошло еще три конкурса и там дивноморские вина получили 29 наград. Но вот что странно и о чем активно говорили во время форума. Вот все наши вина с россыпью золотых медалей по закону стоят рядом с если не суррогатом, то с обманом.

«Российским» вином называется, как настоящее из винограда, выращенного здесь, так и фикция произведенная в лучшем случае из виноматериала не пойми откуда, а то и из порошка и разлитая по бутылкам где-нибудь в полуподвальном помещении. На этикетках обоих продуктов значится «Российское вино». Ну помимо того, что это просто несправедливо, говорили на форуме, это еще и прямой обман покупателя. И это легко можно изменить на законодательном уровне. С этим согласны все участники рынка.

«Должна быть четкая регламентация порядка выпуска отечественного вина из российского винограда, и разграничение розлива вина из импортного виноматериала. Для того чтобы опять, таки, потребитель четко понимал, что он покупает, отечественное вино или зарубежное вино, которое у нас не было произведено, а только разлито», — говорит исполнительный директор АО «Усадьба Дивноморское» Сергей Безнощенко.

«К огромному сожалению, сегодня в России около 80% вин, которые представлены на полках и именуются российскими винами, к сожалению, внутри находится импортный виноматериал, который привезен в Россию», — рассказывает генеральный директор ФГУП «ПАО Массандра» Янина Павленко.

Впервые на высоком уровне об этой проблеме и необходимости изменений заговорили в марте этого года в Севастополе, на встрече Владимира Путина с общественностью. Вопрос подняли как раз производители вина, а не «разливающие». И президент согласился, что так не должно быть. Что российским вином должно называться только то, что сделано целиком и полностью у нас начиная с лозы. Это же вопрос не только качества, но и престижа наших настоящих производителей на международном рынке.

Президент после той встречи поручил правительству подготовить предложения по защите интересов отечественных виноделов. В срок, кстати, до 15 июня. То есть чаяния российских производителей нашли понимания и поддержку. И скоро мы должны увидеть изменения. Если все будет сделано правильно, то в обозримом будущем наименование российское вино станет нарицательным, как-то же французское, где уже давным-давно законодательно решены все те проблемы, о которых сегодня говорили на форуме.

И последнее что здесь важно. Ведь в данном случае речь идет не только о престиже наших производителей или справедливых конкурентных условиях. Полностью локализованное в России производство, это рост экономики и залог успеха предпринимателя. А значит новые рабочие места и новые налоги, как в федеральный бюджет так и в региональные. Уже осенью в Крыму пройдет саммит, где все игроки рынка смогут детально обсудить все предложения. И кстати, он состоится на «Массандре» — предприятии где уже 125 лет — знают, что такое настоящее российское вино.