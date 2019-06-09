Площадка для бизнеса и реклама России — цифры и география ПМЭФ

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Петербургский экономический форум не только собирает под своей эгидой бизнесменов, но и служит делу стирания границ.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, Пятый канал

Тема:
ПМЭФ-2019 63

Задача ПМЭФ — быть практическим инструментом для бизнеса. Но есть еще одна очень важная вещь — форум должен стирать экономические и политические барьеры между Россией и другими странами. Мы должны понимать, что ПМЭФ работает не только на экономику, он работает на общий имидж нашей страны.

Россия всегда стремится к диалогу несмотря на санкции, бойкоты, внешне воздействие. Мы всегда пытаемся объяснить: наши границы открыты. Как доказательство уже больше пяти лет количество участников форума превышает 10 тысяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран мира.

А началось все 22 года назад. В 1997 году на берега Невы приехали всего полторы тысячи человек из 50 стран. Но в мире четко поняли, что международная экономика получила еще одну знаковую точку на карте. Именно тогда впервые в прессе прозвучало словосочетание «Российский Давос».

Рекордным стал 2013-й год. Тогда сумма подписанных соглашений превысила девять триллионов рублей. Это пока абсолютный максимум за всю историю форума. Кстати, количество подписанных контрактов увеличивается год от года. И если в 2007-м их было чуть больше 10, то сейчас перевалило за полтысячи.

Что касается географии форума. Традиционные и давние партнеры — Китай, Франция, Германия, Италия, Австрия, Индия, Япония, Финляндия. Как правило, никогда не пропускают ПМЭФ и постоянно приезжают компании и политики из стран бывшего Советского Союза. Политические круги США уже несколько лет бойкотируют форум, что, однако, не мешает американским компаниям приезжать в Петербург. Не забывайте и о мощном экономическом эффекте для российских регионов. Для них это идеальная площадка, чтобы показать свой потенциал и инвестиционные возможности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Биокад» переведет свой научно-исследовательский центр в сочинский «Сириус».

Тема:
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