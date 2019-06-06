На Москву надвигается тропическая жара. Синоптики обещают к выходным все +32. В Калининграде уже побит температурный рекорд 40-летней давности. Не отстает и Волгоград. Там настоящий зной 35 градусов. И чем выше градус, тем больше соблазн скинуть с себя все лишнее.

Но как при этом не перейти за рамки приличий. Нужно ли в России вводить летний дресс-код — смотрите в нашем видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ряде российских регионов бушевали ветра и дожди. Урал, Ямал и Северная Осетия оказались в плену немилостивой погоды. Ветер местами достигал скорости 25 метров в секунду, и срывал крыши с домов.