Матвиенко рассказала о значимости ПМЭФ для России

Петербург только за один день заключил более десятка соглашений на сумму около ста миллиардов рублей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что большинство губернаторов серьезно подготовились к форуму, поэтому и результаты хорошие. ПМЭФ-2019 — важное и нужное для страны событие.

Председатель СФ РФ, Валентина Матвиенко: «ПМЭФ — это не только такая мощно признанная, авторитетная дискуссионная площадка, но это и площадка с большой отдачей для нашей страны, для решения нашей внутренней повестки. Ну и конечно это такое хорошее продвижение Санкт-Петербурга, моего любимого города, да и в целом России.

Я просто знаю отношение зарубежных партнеров наших. Форум у них уже в повестку вносится; у людей, которые планируют на длительную перспективу свои дела. Вот ПМЭФ уже точно будет в их повестке в следующем году».

По словам Валентины Матвиенко, большинство иностранных инвесторов уже заявили о готовности принять участие в реализации национальных проектов России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петербург передал Минприроды полигон «Красный Бор».