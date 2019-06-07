Матвиенко рассказала о значимости ПМЭФ для России

Петербург только за один день заключил более десятка соглашений на сумму около ста миллиардов рублей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что большинство губернаторов серьезно подготовились к форуму, поэтому и результаты хорошие. ПМЭФ-2019 — важное и нужное для страны событие.
Председатель СФ РФ, Валентина Матвиенко:
По словам Валентины Матвиенко, большинство иностранных инвесторов уже заявили о готовности принять участие в реализации национальных проектов России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петербург передал Минприроды полигон «Красный Бор».