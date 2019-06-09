Хакеры выкрали частные фото со свадьбы Меган Маркл и принца Гарри

Хакерам удалось взломать компьютер фотографа Алекса Любомирски, который снимал в мае прошлого года свадьбу Меган Маркл и принца Гарри, и выкрали снимки, не предназначенные для публикации.

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На трех фотографиях, попавших в интернет, королевская чета светится любовью и счастьем. Меган и Гарри держатся за руки, обнимаются и целуются.

Кенсингтонский дворец в связи с утечкой начал расследование.

«Безопасность оказалась под угрозой. Фотографии были украдены, а затем просочились в сеть», — приводит слова источника газета The Sun, которая и опубликовала фото.

Любомирски, выходец из дворянской польской семьи, по праву может считаться звездным фотографом — ранее он работал с Деми Мур, Натали Портман, Гвинет Пэлтроу, Бейонсе и другими знаменитостями.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото располневшей после родов Меган Маркл, которая впервые появилась на публике.