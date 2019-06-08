«Выиграют люди»: Министр строительства и ЖКХ рассказал о сути реформы в сфере продажи строящегося жилья в России

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Владимир Якушев уверен, что недобросовестные застройщики в дальнейшем просто не смогут существовать на рынке — у них не будет никаких шансов.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, Пятый канал

Тема:
ПМЭФ-2019 59

Проблема обманутых дольщиков на рынке строительства жилья стоит в России очень остро. На это обратил внимание Владимир Путин, и дал распоряжение навсегда избавиться от «этого позора».

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, отвечая на вопрос о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказал о сути реформы продажи строящегося жилья в России, которая проводится в настоящее время.

По словам министра, одной из главных задач реформы — сделать невозможным существование на рынке жилищного строительства недобросовестных застройщиков, в результате действий которых возникло явление «обманутые дольщики».

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При этом, отметил Владимир Якушев, в результате проводимых преобразований в первую очередь должны выиграть люди, приобретающие жилье. Но, при этом, не должны пострадать остальные участники рынка.

«Очень важно, чтоб эта реформа прошла не в интересах какой-то страны, не должны выиграть банки, не должны выиграть застройщики, в первую очередь должны выиграть люди, но при этом все остальные должны остаться в целости и сохранности. Поэтому все стороны в результате этой реформы должна сохранить свои интересы. Вот это архиважно», — рассказал министр.

Перед министерством стоит очень серьезная задача, добавил Владимир Якушев, имея в виде реализации нацпроекта.

Суть реформы в сфере продажи строящегося жилья сводится к тому, чтобы прекратилась практика, когда застройщики деньги берут у покупателей напрямую, и произошел переход к проектному финансированию, то есть, появлению на рынке еще одного серьезного профессиональный игрока в виде банка, который будет инвестировать средства в строительство. Т.е. деньги за свое будущее жилье покупатели будут перечислять на специальные счета в банк, а он, в свою очередь, будет финансировать застройщика, согласно утвержденному бюджету. И в случае невыполнения застройщиком своих обязательств ответственность он будет нести не перед покупателем, а перед банком-инвестором. А покупатели от действий обманщика не пострадают.

Такая схема давно отработана на Западе и доказала свою эффективность.

«Когда застройщик приходит за проектным финансированием в банк, он должен „очиститься“, то есть его „вывернут наизнанку“, посмотрят всю его экономику, и если где-то были нечистоплотные схемы, то они сразу будут выявлены, и вряд ли такому застройщику удастся в таких условиях работать. Но вот в этом случае, наверное, сделаем такую оговорку, добропорядочные застройщики в этой ситуации пострадать ни в коем случае не должны», — высказал уверенность министр.

Добросовестных застройщиков в министерстве намерены поддержать, «подставить плечо», как выразился Владимир Якушев. Стопроцентное проектное финансирование начнет действовать в России с 1 июля 2019 года.

Одной из задач, обозначенных в нацпроекте «Жилье и национальная среда», является увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.

Министр уверен, задача, поставленная президентом, его ведомству вполне по силам, и опасения, имеющиеся в кругах скептиков, о возможном дефиците, например, стройматериалов, безосновательны. Об этом говорят данные анализа, проделанного совместно с коллегами из министерства промышленности.

«У нас достаточно мощностей (…) и вряд ли в ближайшие два года у нас произойдет увеличение объема ввода жилья. Нам очень важно сейчас не упасть, то есть, чтобы в период реформирования сохранить максимальное количество застройщиков, сохранить интерес к инвестированию в эту отрасль и не допустить падения. Вот 75-80 квадратных метров жилья, вот в течение двух лет мы должны сделать все, чтобы в этих объемах остаться. А в дальнейшем, когда заработают новые механизмы, ну как говорят — начинать надо наращивать мускулы», — заверил Владимир Якушев.

Национальный проект «Жилье и городская среда», согласно плану, должен быть реализован в стране в период с 2019 по 2024 годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин поручил реализовать все имеющиеся в настоящее время договоры с обманутыми дольщиками.

Тема:
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