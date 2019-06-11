В Сирии в этом году планируют собрать рекордный урожай черешни. На плантациях в провинции Риф под Дамаском плоды собирают с утра до позднего вечера.

Вкус местной черешни славится далеко за пределами страны. До войны ее поставляли за рубеж. Сейчас выход на европейский рынок для сирийских фермеров закрыт. Но первый урожай уже скоро появится на российских прилавках. 60 тонн ароматных и полезных плодов уже готовы к отправке.

Вадим Хуланхов оценил черешню на вкус. Подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что главный продовольственный рынок возрождают в Аллепо. Настоящий центр притяжения для всех местных жителей практически с нуля восстановили за рекордно короткий срок — всего три месяца.