«Был агрессивным»: Во «Внуково» рассказали о поведении футболиста Лунева

Директор по маркетингу и PR UTG во «Внуково» Михаил Ильин прокомментировал инцидент с вратарем сборной России по футболу и ФК «Зенит» Андреем Луневым во время регистрации рейса Москва — Санкт-Петербург.
Спортсмен вместе с голкипером Дмитрием Волкотрубом намеревался вылететь в Северную столицу утром в среду, 12 июня.
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Медосвидетельствование показало наличие в крови Лунева алкоголя в количестве 0,77 промилле. Полицейские в отношении спортсмена составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.
На свой рейс голкипер не успел. По некоторым данным, он до сих пор остается в Москве.
Накануне сборная России одержала победу со счетом 1:0 над кипрскими соперниками в рамках отборочного матча Чемпионата Европы — 2020, однако Лунев в основной состав игроков включен не был.
Ранее ФК «Зенит» сообщил, что Лунев был оштрафован во «Внуково» на одну тысячу рублей за брань.