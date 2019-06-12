«Был агрессивным»: Во «Внуково» рассказали о поведении футболиста Лунева

Директор по маркетингу и PR UTG во «Внуково» Михаил Ильин прокомментировал инцидент с вратарем сборной России по футболу и ФК «Зенит» Андреем Луневым во время регистрации рейса Москва — Санкт-Петербург.

Спортсмен вместе с голкипером Дмитрием Волкотрубом намеревался вылететь в Северную столицу утром в среду, 12 июня.

« Этот пассажир вел себя не очень адекватно, был агрессивным. Сотрудники авиакомпании попросили службы безопасности подойти, и те, в свою очередь, по стандартной процедуре все отработали, и пассажир никуда не полетел », — рассказал Ильин.

Медосвидетельствование показало наличие в крови Лунева алкоголя в количестве 0,77 промилле. Полицейские в отношении спортсмена составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.

На свой рейс голкипер не успел. По некоторым данным, он до сих пор остается в Москве.

Накануне сборная России одержала победу со счетом 1:0 над кипрскими соперниками в рамках отборочного матча Чемпионата Европы — 2020, однако Лунев в основной состав игроков включен не был.

Ранее ФК «Зенит» сообщил, что Лунев был оштрафован во «Внуково» на одну тысячу рублей за брань.