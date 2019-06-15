Видео: российские военные раздали гуманитарную помощь жителям Алеппо

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Сирийский город значительно пострадал во время войны, а его жители до сих пор нуждаются в помощи.

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Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Война в Сирии 4256

Российские военные передали гуманитарную помощь жителям сирийского Алеппо. Город пострадал от боевых действий — многие дома разрушены, часть жилых районов была оккупирована террористами в период войны. Местные жители восстанавливают родной город по мере сил, однако по-прежнему нуждаются в помощи.

Как рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Руслан Ахметов, в паек на одного человека в этот раз вошли тушенка, сахар, чай, рис и мука.

«Я думаю, для жителей Алеппо это очень важно. Люди не особо хорошо здесь живут и поэтому для них все, что достается, приятно», — отметил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время основная задача, стоящая перед правительством САР — политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на российских прилавках скоро появится сирийская черешня.

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