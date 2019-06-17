В результате обстрела деревни в окрестностях Алеппо погибли мирные жители

Государственное телевидение Сирийской Арабской республики (САР) сообщило о минометном обстреле террористами населенного пункта к югу от Алеппо.

А в результате атаки в ночь на понедельник, 17 июня, погибли не менее десяти мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гостелерадио САР.

В настоящее время информация о пострадавших в результате обстрела уточняется.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В настоящее время главными задачами, поставленными перед правительством САР — политическое урегулирование, восстановление разрушенной войной инфраструктуры, а также возвращение беженцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные передали жителям провинции Алеппо продуктовые наборы в рамках оказания гуманитарной помощи.