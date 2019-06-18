Ресторан Матильды Шнуровой попал в ТОП-120 лучших в мире

Ресторан бывшей супруги лидера группы «Ленинград» Матильды Шнуровой попал в ТОП-120 лучших ресторанов мира.

В нем также оказались еще два российских заведения. Как сообщают «Ведомости», расширенную версию рейтинга (с 51 по 120 место) опубликовало издание The World’s Best Restaurants. Рестораны, занявшие первые 50 строчек, будут объявлены на церемонии в Сингапуре 25 июня.

Московский ресторан Selfie расположился на 65-й строчке списка, петербургский Harvest очутился на 92-м месте всего через полгода после открытия, «Кококо» Матильды Шнуровой на 104-й позиции. Он тоже попал в рейтинг впервые. Ресторан был открыт в Северной столице в 2012 году и специализируется на русской кухне. Раз в неделю там проводятся гастрономические ужины от шефа Игоря Гришечкина, который лично представляет специальное сет-меню.

Instagram @kokoko_spb

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Хозяйка заведения уже поделилась радостью со своими подписчиками в Instagram и принимает поздравления.

«Сегодня я преисполнена большими чувствами. Случилось то, о чем я могла только мечтать, да и то робко и с небольшой надеждой», — написала Матильда.

Instagram @matilda.shnurova

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена Сергея Шнурова Матильда произвела небольшой фурор на Каннском кинофестивале, появившись в элегантном черном платье.