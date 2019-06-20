Владимир Путин рассказал о перспективах социального строительства в России

Жительница Красноярска Ксения Бессонова задала на «Прямой линии» с Владимиром Путиным вопрос, который волнует многих жителей новых районов. Дело в том, что она проживает в одном из микрорайонов с населением около 70 тысяч человек — при этом в районе не предусмотрены школы и детские сады. Также критическая ситуация сложилась с парковыми зонами — на первоначальном плане они были, но впоследствии на их месте захотели возвести новые дома. Пространства под парки отстояли, но детям по-прежнему негде гулять и негде учиться.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

Владимир Путин сообщил, что конкретный случай с жительницей Красноярска обязан решить губернатор Красноярского края Александр Усс, однако проблема имеет всероссийский масштаб.

Президент пояснил, что раньше проблема решалась так: в те бюджеты, которые формировались из денег вкладчиков, были заложены траты на социальную инфраструктуру: сады, парки, школы. В случае с Бессоновой такого не наблюдается и это «явное упущение тех, кто принимал решение на местном и региональном уровнях».

Владимир Путин предупредил, что сейчас эта проблема станет еще острее, так как Россия переходит на новые формы жилищного строительства. Согласно новым законам, за социальную инфраструктуру будет платить государство, а не дольщики. И задача правительства в том, чтобы выработать эффективную правовую систему и найти источники финансирования строительства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ближайшее время в России будет построено 200 комплексов по переработке мусора.