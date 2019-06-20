Блогер «Гоблин» предложил Путину ввести уголовную ответственность за фейки

Блогер Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом «Гоблин», в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» обратился к президенту с предложением ужесточить ответственность за распространение заведомо недостоверной информации в сети.

«Народ наш, как известно, доверчив, зачастую даже наивен. Особенно в интернете. Молодые люди вообще слепо верят в любые выдумки, до хрипоты спорят <.>В то время как на Западе, вот соглашусь, есть даже уголовная ответственность за распространение роликов. В Новой Зеландии, например… Вот вопрос — не пора у нас за распространение лживых, фейковых новостей ввести ответственность построже. Например, уголовную?» — спросил Пучков.

Глава государства признал существование проблемы и привел пример ложных минирований. Вместе с тем Владимир Путин отметил, что важно отделять заведомо ложную информацию, за которую как раз и предусмотрено наказание, от реальных сигналов от обеспокоенных граждан.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

«Мы посмотри вместе на правоприменительную практику, как это в жизни, а потом уже можно сделать вывод о том, достаточно этого, либо нужно здесь что-то сделать дополнительно», — сказал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о теме арестов бизнесменов, которую затронули во время «Прямой линии с Владимиром Путиным».