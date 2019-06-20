Владимир Путин, отвечая на «Прямой линии» на вопрос жителя Магадана о ходе борьбы с коррупцией в России, рассказал о своих воззрениях на антикоррупционную деятельность. Во-первых, президент сказал, что чувствует личную ответственность за то «безобразие», которое устраивают казнокрады.

«Если бы я не чувствовал, вы бы об этом не знали», — рассказал Путин, указав на то, что всегда есть возможность скрыть и утаить процесс борьбы с коррупцией.

Российский лидер объяснил, что когда дело касается коррупции и борьбы с преступлениями, то все нужно всегда доводить до конца, и делать это гласно.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

Вслед за этим президента спросили, что лично он почувствовал, когда узнал о складированных миллиардах наличных, которые находили у отдельных коррупционеров.

«Реально, когда узнаешь о миллиардах — просто нет слов печатных», — рассказал президент.

В заключении президент упомянул, что в деле борьбы с особо крупным взяточничеством важны не огромные сроки заключения, которые есть, к примеру, в США.

«Вопрос не в объеме годов лишения свободы. Самый главный вопрос — в неизбежности наказания», — резюмировал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о колоссальной разнице в зарплатах руководителей и рядовых сотрудников.