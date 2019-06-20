Путин ответил на вопросы журналистов по окончании «Прямой линии»

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам 17-й по счету «Прямой линии», которая началась в четверг, 20 июня, в полдень в столичном Гостином дворе.

Президент России за четыре часа шестнадцать минут ответил на 81 вопрос. На утро четверга поступило более полуторамиллионов вопросов.

Обращения россиян круглосуточно принимали операторы колл-центров. Именно звонки — самая распространенная форма обращения к Владимиру Путину.