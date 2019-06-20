Путин ответил на вопросы журналистов по окончании «Прямой линии»

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам 17-й по счету «Прямой линии», которая началась в четверг, 20 июня, в полдень в столичном Гостином дворе.
Президент России за четыре часа шестнадцать минут ответил на 81 вопрос. На утро четверга поступило более полуторамиллионов вопросов.
Обращения россиян круглосуточно принимали операторы колл-центров. Именно звонки — самая распространенная форма обращения к Владимиру Путину.
Некоторые проблемы россиян заинтересовали компетентные органы еще до начала мероприятия. Так, в Челябинской области возбудили уголовное дело после жалобы на железную дорогу. Для местных властей «Прямая линия» — это не просто общение россиян с президентом, но и своеобразный контроль качества работы на местах.
С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.