Вырвало деревья, затопило дороги: на Ульяновск обрушился мощный ураган

В Ульяновской области в понедельник, 24 июня, разыгрался сильный ураган. Стихия разбушевалась в региональном центре и в Димитровграде. Местные жители поделились в соцсетях последствиями непогоды.

«На Нижней террасе гроза, ветер, ливень»;

«У нас плавают, на улице Генерала Мельникова»;

«На улице Федерации упало дерево, не выдержав порыва шквалистого ветра», — написали пользователи.

На видео, которое опубликовал один из местных пабликов в Instagram, видно, как сильный ветер прижимает большие деревья к земле.

В некоторых районах, по словам жителей, нет света. Улицы затоплены.

Об усилении ветра до 17-22 м/с МЧС по городу Ульяновску предупреждало еще накануне. Однако для жителей такой разгул стихии все равно стал неожиданностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Коми пережили страшный ураган.