Вырвало деревья, затопило дороги: на Ульяновск обрушился мощный ураган

, 16:25 Видео 426

Спасатели предупреждали об ухудшении погодных условий, но к такому буйству стихии местные жители не были готовы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @autoulsk @chp_ulsk

Тема:
Погода 3831

В Ульяновской области в понедельник, 24 июня, разыгрался сильный ураган. Стихия разбушевалась в региональном центре и в Димитровграде. Местные жители поделились в соцсетях последствиями непогоды.

«На Нижней террасе гроза, ветер, ливень»;

«У нас плавают, на улице Генерала Мельникова»;

«На улице Федерации упало дерево, не выдержав порыва шквалистого ветра», — написали пользователи.

На видео, которое опубликовал один из местных пабликов в Instagram, видно, как сильный ветер прижимает большие деревья к земле.

В некоторых районах, по словам жителей, нет света. Улицы затоплены.

Об усилении ветра до 17-22 м/с МЧС по городу Ульяновску предупреждало еще накануне. Однако для жителей такой разгул стихии все равно стал неожиданностью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Коми пережили страшный ураган.

Тема:
Погода 3831
24 июн
Видео: Сель сошел неподалеку от курорта «Роза Хутор» в Сочи
24 июн
Пять самолетов не смогли сесть в Тюмени и улетели в Екатеринбург
23 июн
Синоптики напугали москвичей «настоящей осенью» в июне
22 июн
Оправдал название «Северная Венеция»: Сильнейшие ливни затопили Петербург после жары
21 июн
Жара уходит: к вечеру на Петербург обрушится ливень
20 июн
Россия изнывает от жары: Москва бьет рекорды, за пожарами следят из космоса
19 июн
«Забудьте о газировке!»: Россиянам посоветовали, что пить в жару
19 июн
Ливни, град и песчаные бури: Природные катаклизмы терзают Россию
17 июн
Не менее шести торнадо пронеслись по Индиане в выходные — видео
17 июн
Медузы, грибы или НЛО? Над Петербургом нависли необычные облака

Читайте также

+22° Днём +20°
Ночью +12°
62.91
-0.22 71.60
0.25
Гороскоп на 24 июня: Девы, прекратите драматизировать!

Последние новости

17:44
Филарет не усидел на двух стульях: Украинский патриарх лишен канонических прав
17:30
Сын Королевой опубликовал откровенное фото с участницей «Дома-2»
17:17
В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек
16:59
Видео: клип Дениса Майданова с женой в нижнем белье набрал миллион просмотров
16:50
Вдова Андрея Харитонова: «Поклонники попасть на прощание не смогут»
16:41
Момент поломки аттракциона в «Сокольниках», откуда выпали дети, попал на видео
16:38
Как прошли «Алые паруса — 2019» — фоторепортаж с праздника выпускников

Сейчас читают

«Аня, ну что вы наделали?» — Седокова снялась в чересчур откровенном клипе
«Милота»: дети Галкина и Пугачевой и их звездные друзья показали танцевальную импровизацию
«Открытый, добрый и талантливый»: Чернышов о скончавшемся актере Харитонове

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге