Вырвало деревья, затопило дороги: на Ульяновск обрушился мощный ураган

В Ульяновской области в понедельник, 24 июня, разыгрался сильный ураган. Стихия разбушевалась в региональном центре и в Димитровграде. Местные жители поделились в соцсетях последствиями непогоды.
«На Нижней террасе гроза, ветер, ливень»;
«У нас плавают, на улице Генерала Мельникова»;
«На улице Федерации упало дерево, не выдержав порыва шквалистого ветра», — написали пользователи.
На видео, которое опубликовал один из местных пабликов в Instagram, видно, как сильный ветер прижимает большие деревья к земле.
В некоторых районах, по словам жителей, нет света. Улицы затоплены.
Об усилении ветра до 17-22 м/с МЧС по городу Ульяновску предупреждало еще накануне. Однако для жителей такой разгул стихии все равно стал неожиданностью.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Коми пережили страшный ураган.