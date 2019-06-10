Летающие крыши и вырванные окна: жители Коми пережили страшный ураган

, 12:51 Эфирная новость 55

Последствия стихии, разрушавшей все на своем пути, устраняют коммунальщики.

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Фото, видео: visualrian © Евгений Одиноков, Пятый канал

Тема:
Погода 3813

Жители Коми приходят в себя после страшного урагана. Он пронесся сразу по нескольким населенным пунктам, разрушая все на своем пути.

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Ветер был такой силы, что не выдержала крыша одного из офисных многоэтажных зданий. Обсыпались стены. Кровля упала прямо на припаркованные машины.

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К счастью, людей в салонах авто не было. Никто не пострадал. Последствия непогоды сейчас устраняют коммунальщики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крыша сцены обрушилась на рок-фестивале на Украине.

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