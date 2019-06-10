Летающие крыши и вырванные окна: жители Коми пережили страшный ураган

Жители Коми приходят в себя после страшного урагана. Он пронесся сразу по нескольким населенным пунктам, разрушая все на своем пути.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Ветер был такой силы, что не выдержала крыша одного из офисных многоэтажных зданий. Обсыпались стены. Кровля упала прямо на припаркованные машины.

В какие приметы верят Пугачева, Леонтьев и другие артисты? — подборка звездных суеверий

К счастью, людей в салонах авто не было. Никто не пострадал. Последствия непогоды сейчас устраняют коммунальщики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крыша сцены обрушилась на рок-фестивале на Украине.