Видео: Участники массового митинга в Тбилиси окружили здание парламента

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Активисты ночью, 25 июня, продолжали настаивать на отставке главы силового ведомства и смене политического курса страны.

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Фото, видео : РИА Новости /Александр Имедашвили, Пятый канал

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Протестующие в Грузии ночью, 25 июня, окружили здание парламента живой цепью. Они заявили, что не пустят министра внутренних дел страны Георгия Гахарию.

 В ближайшие дни он должен доложить депутатам детали разгона митинга 20 июня. Активисты продолжают настаивать на отставке главы силового ведомства и смене политического курса страны.

С трибуны критиковали нынешние власти и делали антироссийские заявления. Среди протестующих журналисты увидели Сандру Рулофс - супругу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Опальный политик сейчас находится на Украине, откуда в очередной раз призвал своих сторонников к массовым акциям протестов. Назвав их восстанием против России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие убытки понесет Грузия без российских туристов.

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