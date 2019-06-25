Видео: Участники массового митинга в Тбилиси окружили здание парламента

Протестующие в Грузии ночью, 25 июня, окружили здание парламента живой цепью. Они заявили, что не пустят министра внутренних дел страны Георгия Гахарию.

В ближайшие дни он должен доложить депутатам детали разгона митинга 20 июня. Активисты продолжают настаивать на отставке главы силового ведомства и смене политического курса страны.

С трибуны критиковали нынешние власти и делали антироссийские заявления. Среди протестующих журналисты увидели Сандру Рулофс - супругу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Опальный политик сейчас находится на Украине, откуда в очередной раз призвал своих сторонников к массовым акциям протестов. Назвав их восстанием против России.

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