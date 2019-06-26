Беспорядки продолжаются: чем запомнился шестой день протестов в Грузии

, 1:49 Эфирная новость 27

Национальная валюта Грузии в последние дни стала стремительно падать и достигла исторического минимума после запрета авиасообщения с РФ.

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Фото, видео : ТАСС/Попхадзе Тимур, Пятый канал

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 24

Беспорядки в Грузии продолжаются. Драка случилась прямо на заседании парламента. Оппозиционные депутаты требовали отставки главы МВД — из-за разгона митинга 20 июня. Но в повестку этот вопрос так и не включили. Зато избрали нового спикера — Арчила Талаквадзе — представителя правящей партии. Так что расстановка политических сил не поменялась, и главное «достижение» грузинских протестов по-прежнему — лишь потеря российских туристов.

Министр экономики Грузии назвала это шоком. На этом фоне грузинская валюта — лари — установила исторический рекорд обесценивания.

Ну, а запрет на полеты из России в Грузию, судя по всему, будет сохранен до конца года. Об этом заявили в российском союзе туриндустрии. При этом наше правительство обещает компенсировать потери авиакомпаний.

После 8 июля российские авиаперевозчики готовы вернуть соотечественников домой через стыковочные рейсы в Армении и Северной Осетии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие убытки понесет Грузия без российских туристов.

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