Часть пассажиров Ан-24 из Нижнеангарска отправили в Иркутск

К этой минуте пассажиры самолета, который сегодня совершил жесткую посадку в Бурятии, уже доставлены в Иркутск. 33 человека — Это не все. Еще девять пострадавших остались в Нижнеангарске, в больнице, под наблюдением врачей.

Погибли двое — командир экипажа Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Шансы выжить у всех, кто находился на борту, были невелики.

Это кадры, снятые одним из пассажиров за считанные секунды до столкновения со зданием очистных сооружений. Самолет, с отказавшим двигателем, после вынужденного приземления в поселке Нижнеангарск несся на такой скорости, что при ударе тут же вспыхнул керосин.

В салоне началась паника и сильная давка. Бортпроводнице, которая открыла запасной выход, чуть не сломали ребра. А выбраться наружу выжившему второму пилоту помог один из пассажиров.

Экипаж Ан-24, летевшего в Улан-Удэ, подал сигнал бедствия, когда был в 30 километрах от Нижнеангарска. На земле аварийный борт ждали все экстренные службы, но самолет не удалось остановить вовремя.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Расследование только началось, но уже сейчас ясно: авиакатастрофа в Бурятии вновь остро поставила проблему региональной авиации — малобюджетной, с изношенным авиапарком. Борт, сгоревший в Нижнеангарске, был выпущен более 40 лет назад. Сертификат его летной годности истекал через месяц.

«Свыше сорока лет самолет летает, если не больше даже. И поэтому естественно двигатели изначальные АИ-20 они при отказе одного двигателя… Он очень слабый был самолет — не хватало энерговооруженности у самолета. Да, он устарел. Он, с точки зрения экономических показателей, тоже не очень. А не на чем (летать — Прим. ред.), людей то надо возить. Беда то большая, что у нас вообще нет региональной авиации», — рассказал ветеран гражданской авиации, заслуженный летчик РФ Олег Серов.

Власти Бурятии пообещали оказать материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Они получат и страховые выплаты — до двух миллионов рублей. Мы следим за развитием событий.

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ пассажирки Ан-24 о том, что творилось в салоне самолета во время приземления.