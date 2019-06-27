«Выключился левый двигатель, правый блок полыхал»: Пассажир Ан-24 о крушении

Один из пассажиров самолета Ан-24, который совершил аварийную посадку в Нижнеангарске, рассказал 5-tv.ru о произошедшей катастрофе. По словам Вячеслава Першина, примерно за 15-20 минут до приземления у авиалайнера отключился левый двигатель. Он смог это заметить, поскольку сидел неподалеку, рядом с аварийным выходом.

«До посадки выключился левый двигатель <...> Когда мы приземлились, пилоты начали тормозить, но этого было недостаточно. И мы проехали всю полосу, выехали за территорию и врезались в здание. Ударились правым двигателем, и он загорелся. Правый бок весь полыхал», — вспомнил пассажир.

ЧП вызвало панику у людей, находившихся на борту воздушного судна, рассказал Вячеслав. Мужчина также отметил, что из самолета вытекало топливо.

«Была пара с ребенком, их относительно долго не пропускали. Потом вроде как вытащили. За ними вылез я, так как пытался помогать. Затем, когда вылезли, с левой стороны вытекал керосин. В итоге все промокли в нем. Он едкий, и было неприятно», — поделился Першин.

На место подоспели сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. По словам пассажира, вскоре после этого взорвался левый двигатель.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна. В результате инцидента погибли два человека — командир самолета и бортмеханик. 22 пассажира обратились за медицинской помощью, еще семь госпитализированы.