«Выключился левый двигатель, правый блок полыхал»: Пассажир Ан-24 о крушении

, 12:08 Видео 82

В четверг, 27 июня, авиалайнер совершил аварийную посадку в Нижнеангарске.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Пятый канал, Пресс-служба МВД по Бурятии

Тема:
Жесткая посадка Ан-24 в Нижнеангарске 13

Один из пассажиров самолета Ан-24, который совершил аварийную посадку в Нижнеангарске, рассказал 5-tv.ru о произошедшей катастрофе. По словам Вячеслава Першина, примерно за 15-20 минут до приземления у авиалайнера отключился левый двигатель. Он смог это заметить, поскольку сидел неподалеку, рядом с аварийным выходом.

«До посадки выключился левый двигатель <...> Когда мы приземлились, пилоты начали тормозить, но этого было недостаточно. И мы проехали всю полосу, выехали за территорию и врезались в здание. Ударились правым двигателем, и он загорелся. Правый бок весь полыхал», — вспомнил пассажир.

ЧП вызвало панику у людей, находившихся на борту воздушного судна, рассказал Вячеслав. Мужчина также отметил, что из самолета вытекало топливо.

«Была пара с ребенком, их относительно долго не пропускали. Потом вроде как вытащили. За ними вылез я, так как пытался помогать. Затем, когда вылезли, с левой стороны вытекал керосин. В итоге все промокли в нем. Он едкий, и было неприятно», — поделился Першин.

На место подоспели сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. По словам пассажира, вскоре после этого взорвался левый двигатель.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна. В результате инцидента погибли два человека — командир самолета и бортмеханик. 22 пассажира обратились за медицинской помощью, еще семь госпитализированы.

Тема:
Жесткая посадка Ан-24 в Нижнеангарске 13
27 июн
Момент жесткой посадки самолета Ан-24 в Бурятии попал на видео
27 июн
На месте командира самолета Ан-24 должен был находиться другой пилот
27 июн
Следственный комитет опубликовал видео полыхающего самолета Ан-24 в Бурятии
27 июн
Семьи погибших при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии получат миллион рублей
27 июн
Список пассажиров Ан-24, совершившего жесткую посадку в Нижнеангарске
27 июн
Момент жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске сняли на видео
27 июн
Экипаж Ан-24 сообщил об отказе управления системами самолета перед посадкой в Бурятии
27 июн
Список погибших в результате жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске
27 июн
Видео эвакуации пассажиров из горящего самолета Ан-24 в Нижнеангарске
27 июн
СК на транспорте возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки Ан -24

Читайте также

+18° Днём +15°
Ночью +10°
62.81
0.29 71.38
0.15
Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Последние новости

12:27
«У меня целлюлит»: Седокова сделала признание под «постельным» фото
12:14
Разыскивается уроженец Грузии, ранивший трех человек в ходе драки в Петербурге
12:08
«Выключился левый двигатель, правый блок полыхал»: Пассажир Ан-24 о крушении
11:55
Упавший в оркестровую яму худрук саратовского ТЮЗа умер в больнице
11:49
Видео: Меркель снова бросило в дрожь на официальном мероприятии
11:35
«Двойка с минусом»: Юлию Михалкову в прозрачной юбке упрекнули в мужеподобности

Сейчас читают

«Где трусики?» Экстремальное бикини «русской Кардашьян» едва прикрыло ее формы
«Это не ты!» Экс-любовница Гуфа выложила полуголые фото
«Россия сильно впереди»: солист Little Big удивил Собчак своей позицией

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге