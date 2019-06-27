На месте командира самолета Ан-24 должен был находиться другой пилот

Стали известны новые подробности инцидента в Нижнеангарске, где в четверг, 27 июня, самолет Ан-24 совершил аварийную посадку. В результате происшествия погибли два человека — командир воздушного судна и бортмеханик, однако, по предварительным данным, на месте пилота должен был находиться другой человек — Михаил Большедворский. В последний момент летчик отказался лететь, сославшись на плохое самочувствие, и в рейс отправился Владимир Коломин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиалайнер совершил выезд за пределы ВПП в Нижнеангарске, пробил ограждение, столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся. Сейчас возгорание ликвидировано. По предварительным данным, 22 человека после пожара обратились за медицинской помощью, семеро госпитализированы. В качестве одной из версий ЧП рассматривается отказ левого двигателя.