На месте командира самолета Ан-24 должен был находиться другой пилот

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В последний момент Михаил Большедворский отказался лететь, сославшись на плохое самочувствие.

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Фото, видео : Пятый канал, © РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия

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Жесткая посадка Ан-24 в Нижнеангарске 12

Стали известны новые подробности инцидента в Нижнеангарске, где в четверг, 27 июня, самолет Ан-24 совершил аварийную посадку. В результате происшествия погибли два человека — командир воздушного судна и бортмеханик, однако, по предварительным данным, на месте пилота должен был находиться другой человек — Михаил Большедворский. В последний момент летчик отказался лететь, сославшись на плохое самочувствие, и в рейс отправился Владимир Коломин. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиалайнер совершил выезд за пределы ВПП в Нижнеангарске, пробил ограждение, столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся. Сейчас возгорание ликвидировано. По предварительным данным, 22 человека после пожара обратились за медицинской помощью, семеро госпитализированы.  В качестве одной из версий ЧП рассматривается отказ левого двигателя.

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