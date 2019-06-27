Семьи погибших при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии получат миллион рублей

Семьи погибших при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии получат страховые выплаты в размере одного миллиона рублей.
Выплаты для пострадавших составят до двух миллионов рублей.
Ространснадзор проведет проверку авиакомпании «Ангора» после жесткой посадки авиалайнера в Нижнеангарске.
Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки воздушного судна в Бурятии. В расследовании причин инцидента примут участие Межгосударственный авиационный комитет, территориальное управление Росавиации и следственные органы, сообщают РИА Новости.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате происшествия погибли два человека — командир воздушного судна и бортмеханик. Их тела обнаружены на месте происшествия. 22 человека обратились за медицинской помощью, семеро госпитализированы.