Семьи погибших при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии получат миллион рублей

Семьи погибших при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии получат страховые выплаты в размере одного миллиона рублей.

Выплаты для пострадавших составят до двух миллионов рублей.

Ространснадзор проведет проверку авиакомпании «Ангора» после жесткой посадки авиалайнера в Нижнеангарске. В четверг, 27 июня, самолет Ан-24 совершил выезд за пределы ВПП, пробил ограждение, столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся. На данный момент пожар ликвидирован.

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки воздушного судна в Бурятии. В расследовании причин инцидента примут участие Межгосударственный авиационный комитет, территориальное управление Росавиации и следственные органы, сообщают РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате происшествия погибли два человека — командир воздушного судна и бортмеханик. Их тела обнаружены на месте происшествия. 22 человека обратились за медицинской помощью, семеро госпитализированы.