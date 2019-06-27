Пассажиры самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку, сняли на видео момент приземления самолета

, 15:46 Эфирная новость 170

Хроника происшествия, в котором погибли два члена экипажа, в репортаже Аллы Стебелевой.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Жесткая посадка Ан-24 в Нижнеангарске 16

В Нижнеангарск, где сегодня совершил жесткую посадку пассажирский Ан-24, уже прибыл другой самолет из Иркутска. Он заберет пассажиров трагического рейса, в котором погибли командир экипажа и бортмеханик. Всем остальным удалось эвакуироваться.

По словам пассажира, который покидал пылающий самолет последним, была сильная давка. Люди кричали. Понадобилась помощь второму пилоту, чтобы он выбрался из кабины. Весь в крови, летчик сказал, что командир и бортмеханик погибли.

Хроника происшествия и шокирующие кадры, снятые за секунду до трагедии, в репортаже Аллы Стебелевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на месте командира самолета Ан-24 должен был находиться другой пилот.

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