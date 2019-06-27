Следственный комитет опубликовал видео полыхающего самолета Ан-24 в Бурятии

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Авиалайнер совершил аварийную посадку утром в четверг, 27 июня, в Нижнеангарске.

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Фото, видео : соцсети, СК РФ

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Жесткая посадка Ан-24 в Нижнеангарске 10

Следственный комитет опубликовал видео пожара на борту самолета Ан-24, произошедшего утром в четверг, 27 июня, в Нижнеангарске.

Авиалайнер, следовавший рейсом «Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск», выехал за пределы ВПП, пробил ограждение, столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся. На данный момент возгорание ликвидировано.

СК на транспорте возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки воздушного судна в Бурятии. В расследовании причин происшествия примут участие Межгосударственный авиационный комитет, территориальное управление Росавиации и следственные органы.

Ранее 5-tv.ru публиковал список пассажиров, находившихся на борту воздушного судна. В результате инцидента погибли два человека — командир самолета и бортмеханик. 22 пассажира обратились за медицинской помощью, еще семь госпитализированы.

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Видео с места аварийной посадки самолета в Нижнеангарске

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