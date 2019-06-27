Новые подробности трагедии с самолетом Ан-24, совершившим жесткую посадку в Бурятии

, 19:25 Эфирная новость 68

У данного авиалайнера через месяц истекал сертификат летной годности.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Тема:
Жесткая посадка Ан-24 в Нижнеангарске 17

Расследование только началась, но уже сейчас ясно, что авиакатастрофа в Бурятии вновь остро поставил проблему региональной авиации — малобюджетной, с изношенным авиапарком. Как говорят эксперты, Ан-24 — самолет старый и ненадежный, давно снятый с производства.

Борт, сгоревший в Бурятии, был выпущен в 1977 году. Сертификат его летной годности истекал через месяц.

«Свыше сорока лет самолет летает, если не больше даже. И поэтому естественно двигатели изначальные АИ-20 они при отказе одного двигателя… Он очень слабый был самолет — не хватало энерговооруженности у самолета. Да, он устарел. Он, с точки зрения экономических показателей, тоже не очень. А не на чем (летать — Прим. ред.), людей то надо возить. Беда то большая, что у нас вообще нет региональной авиации», — рассказал ветеран гражданской авиации, заслуженный летчик РФ Олег Серов.

Власти Бурятии пообещали оказать материальную помощь пострадавшим и семьям погибших. Они получат и страховые выплаты — до двух миллионов рублей. Мы следим за развитием событий.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента приземления самолета, которое сняли пассажиры самолета Ан-24, совершившего жесткую посадку в Бурятии.

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