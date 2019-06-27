«Сильный удар, сиденья были вырваны»: Пассажирка о жесткой посадке Ан-24

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Авиалайнер совершил выезд за пределы ВПП в Нижнеангарске, пробил ограждение, столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

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Жесткая посадка Ан-24 в Нижнеангарске 16

Пассажирка самолета Ан-24, совершившего аварийную посадку в Нижнеангарске, рассказала 5-tv.ru о произошедшем инциденте. По словам Юлии Шумкиной, авиалайнер должен был вылететь из Улан-Удэ еще в среду, 26 июня. Однако из-за неподходящих метеоусловий рейс перенесли: он был назначен на 8.30 27 июня.

«Все были счастливы до момента, пока не началась посадка. Посадка изначально началась очень жестко. Нам объявили посадку, начало трясти самолет, все схватились за сидения, начали держаться все, кто как мог», — поделилась воспоминаниями девушка.

По словам Юлии, воздушное судно двигалось на высокой скорости и в результате выкатилось за пределы ВПП. Ан-24 пробил ограждение, столкнулся со зданием очистных сооружений, а после загорелся. Удар был настолько сильным, что в салоне авиалайнера даже вырвало сидения.

«Мы были пристегнуты, просто был очень сильный удар, потому что у нас сзади сидения — уже потом, когда выходить начали — у нас сзади сидения были вырваны, то есть они прям вылетели. У нас женщина тоже в хвосте сидела, она, видимо, как раз у нее ногу резануло. По крайней мере, видела, ее прямо передо мной вытаскивали. Мужчины ее схватили и вытащили, потому что она сама идти не могла», — поделилась Шумкина.

Девушка отметила, что эвакуация прошла достаточно быстро. Стюардесса открыла выход в хвосте самолета, и туда устремились люди. По словам Юлии, «началась давка, дым стал поступать в кабины, люди стали пугаться, давить друг друга». Однако все закончилось благополучно. Из салона самолета выбрались все пассажиры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате инцидента погибли два человека — командир самолета и бортмеханик. 22 пассажира обратились за медицинской помощью, еще семь госпитализированы.

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