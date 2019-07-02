Видео: Российские военные передали госпиталю в Алеппо коляски для раненых сирийцев

, 14:33 Эфирная новость 28

Помощь коллег из российской армии сильно поддерживает моральный дух сирийских бойцов.

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Фото, видео : РИА Новости / Александр Уткин, Пятый канал

Тема:
Война в Сирии 4271

Тяжело раненых солдат и офицеров сирийской армии выручили российские братья по оружию. В госпиталь Алеппо наши военные доставили двадцать инвалидных колясок. Там это сейчас большой дефицит. Те, кто получил травмы на войне с террористами, раньше не могли покинуть даже больничную палату.

«Мы защищали родной город. С позиций террористов выстрелили из противотанкового гранатомета прямо в мою сторону. Чудом выжил, но остался без ноги и пальца на руке», — рассказал капитан сирийской армии Али Таха.

Россия регулярно оказывает помощь не только госпиталю в Алеппо, но и другим больницам Сирии. Наши военные привозят туда необходимое оборудование и медикаменты.

Ранее беженцы из лагеря Рукбан рассказали о страшных зверствах боевиков.

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