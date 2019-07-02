Видео: Российские военные передали госпиталю в Алеппо коляски для раненых сирийцев

Тяжело раненых солдат и офицеров сирийской армии выручили российские братья по оружию. В госпиталь Алеппо наши военные доставили двадцать инвалидных колясок. Там это сейчас большой дефицит. Те, кто получил травмы на войне с террористами, раньше не могли покинуть даже больничную палату.

«Мы защищали родной город. С позиций террористов выстрелили из противотанкового гранатомета прямо в мою сторону. Чудом выжил, но остался без ноги и пальца на руке», — рассказал капитан сирийской армии Али Таха.

Россия регулярно оказывает помощь не только госпиталю в Алеппо, но и другим больницам Сирии. Наши военные привозят туда необходимое оборудование и медикаменты.

Ранее беженцы из лагеря Рукбан рассказали о страшных зверствах боевиков.