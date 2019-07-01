«Концлагерь!» — Беженцы из лагеря Рукбан рассказали о страшных зверствах боевиков

, 8:30 Эфирная новость 46

Медики диагностировали у множества детей прибывших из лагеря серьезное истощение.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Война в Сирии 4270

В сирийскую провинцию Хомс смогли прорваться беженцы из лагеря Рукбан. Сразу пять центров временного размещения сейчас работают в Хомсе. И в каждом –тысячи бежавших из лагеря смерти.

Особое беспокойство врачей вызывает здоровье детей. Все они истощены и напуганы. Те, кто смог выбраться из Рукбана живым, говорят, — это самый настоящий концлагерь. Где человеческая жизнь ничего не стоит. А цена свободы очень высока. О бесчинствах боевиков — Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате ночной атаки на Дамаск погибли четыре человека, более 20 получили ранения. Власти обвинили в ракетном обстреле израильские ВВС.

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