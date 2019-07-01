В сирийскую провинцию Хомс смогли прорваться беженцы из лагеря Рукбан. Сразу пять центров временного размещения сейчас работают в Хомсе. И в каждом –тысячи бежавших из лагеря смерти.

Особое беспокойство врачей вызывает здоровье детей. Все они истощены и напуганы. Те, кто смог выбраться из Рукбана живым, говорят, — это самый настоящий концлагерь. Где человеческая жизнь ничего не стоит. А цена свободы очень высока. О бесчинствах боевиков — Вадим Хуланхов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате ночной атаки на Дамаск погибли четыре человека, более 20 получили ранения. Власти обвинили в ракетном обстреле израильские ВВС.