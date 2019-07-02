14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате ВМФ России

, 16:30 Срочная новость 1 237

В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, об этом сообщили в Минобороны страны.

Фото : Здание Минобороны в Москве. Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 2

14 моряков-подводников погибли на глубоководном аппарате ВМФ России. В российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, об этом сообщили в Минобороны страны. Об этом стало известно, 2 июля.

Тема:
Гибель моряков на подлодке ВМФ 2
2 июл
Названа причина гибели российских подводников

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