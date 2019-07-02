«Россия — сторонник чистого спорта»: Министр спорта РФ о решении WADA

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Павел Колобков прокомментировал заявление Всемирного антидопингового агентства, которое заподозрило 298 россиян в употреблении допинга.

Фото : ТАСС / Наталия Федосенко

Тема:
Допинговый скандал 257

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно российских спортсменов. Эксперты заподозрили 298 россиян в употреблении запрещенных препаратов и уже получили результаты допинг-проб по 43 спортсменам. Специалисты WADA составили пакеты доказательств о нарушении россиянами антидопинговых правил и направили их в международные спортивные федерации.

Колобков отметил, что на данный момент рано делать выводы о нарушении правил спортсменами из РФ, однако если подозрения подтвердятся, то они будут дисквалифицированы.

«Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. По ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован. Россия является сторонником чистого спорта», — заявил министр спорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Спортивный арбитражный суд признал 12 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.

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