WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заподозрило российских спортсменов в употреблении допинга. Эксперты составили список, куда включили 298 россиян с наиболее подозрительными данными проб, предоставленными московской лабораторией. Об этом сообщает «Москва 24».

Отмечается, что 150 образцов, принадлежащих 43 спортсменам, уже проанализированы. Согласно результатам проверки, эксперты WADA составили пакеты доказательств о нарушении россиянами антидопинговых правил. Документы направлены в международные спортивные федерации, где впоследствии будут подробно изучены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Спортивный арбитражный суд признал 12 российских спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил.