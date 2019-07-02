Тотальный контроль и чрезмерная опека: Почему от Меган Маркл бегут няни

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Герцог и герцогиня Сассекские наняли уже третью помощницу в надежде, что она продержится дольше, чем две предыдущие.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

Принц Гарри и Меган Маркл наняли уже третью няню для своего наследника. Супруги надеются, что новая помощница останется с ними дольше других и будет сопровождать королевскую семью во время поездки в Африку осенью. Однако британская общественность не разделяет надежд герцога и герцогини Сассекских. Почитатели монаршей четы убеждены: новая сотрудница сбежит от Меган так же быстро, как и предыдущие.

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С момента рождения Арчи не прошло даже двух месяцев, однако сиделки у новорожденного принца меняются одна за другой. Газета.ru выяснила, почему няни не выдерживают общения с матерью малыша.

Еще до рождения сына Маркл заявила, что не хочет нанимать для него отдельных сиделок. Герцогиня отметила, что с воспитанием наследника никто не сможет справиться лучше, чем ее мать. Однако Дория Рэгланд долго не продержалась в особняке королевской семьи и вернулась в Лос-Анджелес через две недели после рождения мальчика. Ходят слухи, что Меган даже собственную мать не смогла подпустить к новорожденному Арчи.

Когда в доме появилась няня, обстановка стала еще более напряженной. По словам помощниц, нанятых герцогами для своего малыша, герцогиня попросту не давала им выполнять свои обязанности. Она никого не подпускала к своему сыну и контролировала каждый шаг своих сиделок. Иногда дело доходило даже до того, что монаршая особа выбегала из душа, чтобы выхватить своего ребенка из рук нянь, рассказали в окружении королевской семьи.

«Меган любит контролировать все. Она просто не может оставить Арчи с кем-нибудь одного. Она игнорирует помощь. За ним не смотрит никто, кроме нее», — цитирует собственный источник New Idea.

Все это заставляет британскую общественность полагать, что ни одна из нянь не сможет ужиться с Меган Маркл. Однако первые дни новая помощница провела в доме королевской семьи довольно спокойно. Сможет ли сиделка свыкнуться с особенностями герцогини, почитателям монаршей четы остается только догадываться. Так или иначе, родители малыша по отношению к ней настроены позитивно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл продолжают шиковать. 

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