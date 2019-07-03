Сирийские саперы и военные из РФ ведут зачистку тайных складов боеприпасов

В сирийских городах продолжают звучать взрывы. Только теперь уже в мирных целях. Сирийские саперы совместно с российскими военными ведут крупномасштабную зачистку тайных складов боеприпасов, оставленными террористами.

Разминирование освобожденных территорий ведется практически круглосуточно, обезврежены уже десятки тонн смертоносного оружия, но мин-ловушек еще столько, что работы хватит еще не на один месяц. Вадим Хуланхов о спецоперации сирийских саперов в Дамаске.

Ранее беженцы из лагеря Рукбан рассказали о страшных зверствах боевиков.