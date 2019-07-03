Сирийские саперы и военные из РФ ведут зачистку тайных складов боеприпасов

, 10:49 Эфирная новость 31

В Дамаске уже обезврежены десятки тонн смертоносного оружия.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Война в Сирии 4272

В сирийских городах продолжают звучать взрывы. Только теперь уже в мирных целях. Сирийские саперы совместно с российскими военными ведут крупномасштабную зачистку тайных складов боеприпасов, оставленными террористами.

Разминирование освобожденных территорий ведется практически круглосуточно, обезврежены уже десятки тонн смертоносного оружия, но мин-ловушек еще столько, что работы хватит еще не на один месяц. Вадим Хуланхов о спецоперации сирийских саперов в Дамаске.

Ранее беженцы из лагеря Рукбан рассказали о страшных зверствах боевиков.

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