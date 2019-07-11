На Пятом канале акция «День добрых дел» для Никиты Шевченко

На Пятом канале — «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 8776 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.



Сегодня вместе с фондом «Хрупкие люди» мы собираем деньги для Никиты Шевченко из небольшого хутора на Кубани. У 14-летнего подростка тяжелое заболевание — несовершенный остеогенез — таких детей еще называет «хрустальными». Их кости ломаются даже от сильного звука.

Так было и с Никитой. Его родители боялись прикоснуться к собственному сыну, но сам мальчик не сломался. Он упорно идет к своей цели — встать на ноги. И современная медицина может помочь. Для этого Никите нужно вживить телескопические штифты — они возьмут на себя нагрузку, с которыми не могут справиться хрупкие кости подростка.

Стоят имплантаты два миллиона рублей, но это просто астрономическая сумма для семьи Никиты. А ведь сам он проделал уже такой огромный путь в борьбе со страшным недугом.

О стойкости «хрустального» мальчика в видеосюжете Яна Воскрсенского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об оказанной помощи ребенку с таким же заболеванием.