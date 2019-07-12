США не захотели в «нормандский формат» по предложению Зеленского

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В Вашингтоне продолжают хвалить Украину и укорять Россию, однако смысла в изменении переговорного процесса по Донбассу не видят.

Фото : www.globallookpress.com/ Bayne Stanley, Oliver Contreras, Danita Delimont

Тема:
Украинский кризис 52

США выступают против изменения форматов переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Такую позицию озвучила ТАСС представитель Госдепартамента США относительно высказывания президента Украины Владимира Зеленского, предложившего расширить состав участников переговоров по урегулированию в Донбассе за счет подключения к ним главы администрации США Дональда Трампа.

По ее словам, в Вашингтоне «в полной мере» поддерживают усилия украинского лидера по реализации «минских соглашений», при чем Киев выполняет по ним свои обязательства «максимально возможным образом», а «России необходимо делать то же самое».

«Однако изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации «Минска». Этим препятствием является «отсутствие у России политической воли», — считает американский дипломат.

Зеленский 8 июля через соцсети обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске, куда помимо участников «нормандского формата» (РФ, Украины, Германии и Франции), нужно, по его мнению, пригласить лидеров США и Великобритании, чтобы «обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе».

Тема:
Украинский кризис 52
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