США не захотели в «нормандский формат» по предложению Зеленского

США выступают против изменения форматов переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Такую позицию озвучила ТАСС представитель Госдепартамента США относительно высказывания президента Украины Владимира Зеленского, предложившего расширить состав участников переговоров по урегулированию в Донбассе за счет подключения к ним главы администрации США Дональда Трампа.

По ее словам, в Вашингтоне «в полной мере» поддерживают усилия украинского лидера по реализации «минских соглашений», при чем Киев выполняет по ним свои обязательства «максимально возможным образом», а «России необходимо делать то же самое».

« Однако изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу в имплементации «Минска». Этим препятствием является «отсутствие у России политической воли », — считает американский дипломат.

Зеленский 8 июля через соцсети обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске, куда помимо участников «нормандского формата» (РФ, Украины, Германии и Франции), нужно, по его мнению, пригласить лидеров США и Великобритании, чтобы «обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе».