Позорная табличка появилась на доме ведущего «Рустави 2»

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Соседи скандального журналиста Георгия Габунии заявили, что устали от его скандальных выходок.

Фото : facebook.com / Giorgi Gabunia

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 42

После громких высказываний в адрес российского президента на доме, где живет ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния и его родители, появилась «позорная» табличка.

«Здесь живет злой петух Георгий Габуния», — гласила надпись.

Дина Карпицкая / www.spb.kp.ru

Как сообщает сайт KP.RU, провисела она недолго. Соседи скандального журналиста рассказывают, что своими выходками он достал всех очень давно. Все помнят и его высказывания по поводу православия, а сейчас по их мнению, он просто перешел все границы. А недовольная толпа у дома появляется не в первый раз.

«Тут регулярно митинги против него. Потому и завел Георгий себе охрану. Два амбала прямо до лифта провожают этого дурака и встречают», — заявляют соседи.

Родители журналиста после произошедшего совсем замкнулись и не выходят из дома. При этом соседи и друзья отмечают, что они очень интеллигентные люди, а Георгий «беда семьи». Особо они подчеркивают, что нельзя верить распространяемой информации о том, что мама журналиста, известная еще с СССР телеведущая Джульетта Вашакмадзе комментирует действия сына. Женщине 80 лет, у нее слабое здоровье и за ней ухаживает муж.

«Пишут везде что она высказывается по поводу выходок сына. Ну, это неправда, она ничего не может сказать уже», — заявляет экс-председатель грузинского Гостелерадио Армаз Санебладзе.

В свою очередь коллеги Георгия Габуния продолжают его поддерживать. Как сообщал ранее 5-tv.ru, за скандальную выходку журналиста лишь отправили в небольшой отпуск, который итак у авторских программ проходит летом. А сам генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Николоз Гварамия в не менее грубой форме высказался на тему поставок вина и минеральной воды «Боржоми» в Россию.

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 42
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