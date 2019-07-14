«Трагифарс»: В Крыму оценили заявление о последствиях блокады Украиной

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в интервью RT прокомментировал заявление украинского парламентария Евгения Мураева о последствиях блокады полуострова Крым Незалежной.

« Анализируя информацию, которая поступает с Украины в последнее время, необходимо делать поправку на то, что через неделю там пройдут внеочередные выборы в парламент. Господин Мураев озвучил банальные вещи. Да, пять лет официальный Киев вел планомерную работу по „наказанию“ севастопольцев и крымчан… За наш выбор, за правду режим Порошенко наказывал жителей полуострова — водная, туристическая, энергетическая, продовольственная блокада », — заявил Дмитрий Белик.

По словам российского депутата, подобный политический вектор Украины в отношении жителей Крыма вызвал обратный эффект.

« Мы сплотились, мы выдержали все испытания, благодаря работе руководства России, благодаря поддержке всей страны Крым относительно безболезненно пережил все козни Киева. Но повторюсь еще раз — это очевидный факт, что политика Украины в отношении севастопольцев и крымчан оттолкнула нас еще больше », — резюмировал Дмитрий Белик.

Парламентарий добавил, что эти действия бывшего президента Незалежной Петра Порошенко лишний раз подтвердили тот факт, что еще в 2015 году представители украинской элиты смирились с тем, что полуостров отныне российский.

« А все остальное — это спекуляции и очередной повод засветиться в СМИ, до хрипоты подискутировать на площадках украинских ток-шоу, поднять рейтинг перед парламентскими выборами. Крым теперь — это вечная, универсальная тема для украинского политического трагифарса », — заключил он.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — в Раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной. По мнению депутата Евгения Мураева, попытка блокады Донбасса и Крыма поставила Незалежную в невыгодное положение.