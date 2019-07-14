«Трагифарс»: В Крыму оценили заявление о последствиях блокады Украиной

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Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал заявление украинского парламентария Евгения Мураева.

Фото : ТАСС/Мальгавко Сергей

Тема:
Украинский кризис 58

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в интервью RT прокомментировал заявление украинского парламентария Евгения Мураева о последствиях блокады полуострова Крым Незалежной.

«Анализируя информацию, которая поступает с Украины в последнее время, необходимо делать поправку на то, что через неделю там пройдут внеочередные выборы в парламент. Господин Мураев озвучил банальные вещи. Да, пять лет официальный Киев вел планомерную работу по „наказанию“ севастопольцев и крымчан… За наш выбор, за правду режим Порошенко наказывал жителей полуострова — водная, туристическая, энергетическая, продовольственная блокада», — заявил Дмитрий Белик.

По словам российского депутата, подобный политический вектор Украины в отношении жителей Крыма вызвал обратный эффект.

«Мы сплотились, мы выдержали все испытания, благодаря работе руководства России, благодаря поддержке всей страны Крым относительно безболезненно пережил все козни Киева. Но повторюсь еще раз — это очевидный факт, что политика Украины в отношении севастопольцев и крымчан оттолкнула нас еще больше», — резюмировал Дмитрий Белик.

Парламентарий добавил, что эти действия бывшего президента Незалежной Петра Порошенко лишний раз подтвердили тот факт, что еще в 2015 году представители украинской элиты смирились с тем, что полуостров отныне российский.

«А все остальное — это спекуляции и очередной повод засветиться в СМИ, до хрипоты подискутировать на площадках украинских ток-шоу, поднять рейтинг перед парламентскими выборами. Крым теперь — это вечная, универсальная тема для украинского политического трагифарса», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — в Раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной. По мнению депутата Евгения Мураева, попытка блокады Донбасса и Крыма поставила Незалежную в невыгодное положение.

Тема:
Украинский кризис 58
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