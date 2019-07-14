Один кандидат в депутаты Верховной рады обвинил другого в покушении на его жизнь

Кандидат в депутаты Верховной рады Украины Назарий Чепко обвинил другого кандидата, депутата нынешнего созыва Александра Герегу в покушении на его жизнь.

На своей странице в Facebook Чепко опубликовал видео, на котором демонстрирует на камеру ножевое ранение на груди и рассказывает, что на него напали по дороге домой.

«Вот так Герега такими методами борется против тех, кто говорит правду. Сегодня мы опубликовали листовки, в которых говорится, как Герега работает в Крыму», — объясняет кандидат в народные депутаты от националистической партии «Свобода».

Ролик был распространен в соцсетях утром в субботу, 13 июля. Детали Чепко обещал рассказать через день. Но пока ни каких-либо подробностей, ни доказательств не привел. Про заявление в полицию тоже ничего не известно.

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначены на 21 июля, после того как президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия украинского парламента. Избираться депутаты могут только от политических партий. Предвыборная кампания сопровождается скандалами, а временами и откровенной клоунадой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-президент Незалежной Петр Порошенко на предвыборном митинге в Житомире развеселил украинцев, заставив избирателей скандировать его фамилию по слогам.