Видео: в акваторию Невы вошла эскадра военных кораблей

, 12:44 Эфирная новость 51

В Северной столице началась подготовка к предстоящему военно-морскому параду в честь Дня ВМФ.

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Фото, видео : © РИА Новости / Александр Гальперин, Пятый канал

Тема:
День ВМФ 57

Завораживающее зрелище в Петербурге. С первыми лучами солнца в акваторию Невы вошла целая эскадра военных кораблей — миноносцы, ракетные катера, тральщики.

Несмотря на ранний час за флотилией наблюдали сотни петербуржцев и гостей города. Так, началась подготовка к грядущему военно-морскому параду в честь Дня ВМФ.

Пришлось даже изменить график разводки мостов. Свой главный праздник, военные моряки отметят уже в 80-й раз. В честь юбилея и программу обещают особенную. По традиции 28 июля принимать парад будет президент Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первой репетиции морской авиации перед парадом ко Дню ВМФ.

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