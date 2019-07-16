Видео: в акваторию Невы вошла эскадра военных кораблей

Завораживающее зрелище в Петербурге. С первыми лучами солнца в акваторию Невы вошла целая эскадра военных кораблей — миноносцы, ракетные катера, тральщики.

Несмотря на ранний час за флотилией наблюдали сотни петербуржцев и гостей города. Так, началась подготовка к грядущему военно-морскому параду в честь Дня ВМФ.

Пришлось даже изменить график разводки мостов. Свой главный праздник, военные моряки отметят уже в 80-й раз. В честь юбилея и программу обещают особенную. По традиции 28 июля принимать парад будет президент Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первой репетиции морской авиации перед парадом ко Дню ВМФ.