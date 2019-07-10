Мощный град прошел в Воронеже — видео

, 9:18 Эфирная новость 61

Стихия бушевала в городе около часа. Движение на дорогах парализовало.

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Фото, видео : Global Look Press, Пятый канал

Тема:
Погода 3870

По Воронежу пронесся мощный ураган. Около часа в городе бушевал сильный ветер, лил дождь и сыпал крупный град.

Пользователи социальных сетей делятся в интернете видеокадрами. На них видно — улицы сначала буквально покрылись ледяными сугробами, а потом по ним потекли бурлящие реки. Машины передвигались по капот в воде. На дорогах образовались пробки.

Сейчас ураган стих, но синоптики в ближайшие дни прогнозируют новый удар стихии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про потоп в Петербурге. Город затопило после сильного ливня, прошедшего в Северной столице 9 июля. На дорогах «тонули» машины, затопило один из вестибюлей станции метро «Девяткино».

Тема:
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