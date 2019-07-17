Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал о погоде в Петербурге в среду, 17 июля.

По словам синоптика, Северная столица оказалась во власти циклона, благодаря которому количество облаков в небе над городом и Ленинградской областью в целом увеличится. Данная ситуация повлияет на температурные показатели.

ВКонтакте @Михаил Леус

Воздух в Петербурге прогреется до +20…+22 градусов, по региону до +18…+23. Местами ожидаются небольшие дожди. Ветер в течение дня будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление плавно снизится до 755 миллиметров ртутного столба, что является ниже установленной нормы.

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