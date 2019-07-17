Арест шести украинским морякам продлен на три месяца

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил в среду, 17 июля, арест для шести украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 24 октября», — цитирует ТАСС судью Елену Каневу.

Заседание по просьбе следственного управления ФСБ проходило в столице в закрытом режиме. В здании суда решения ожидали родственники задержанных, уполномоченный по по правам человека Людмила Денисова и представители СМИ.

Защита обвиняемых в свою очередь настаивала отклонении ходатайства следствия и закрытом режиме заседания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ заявил о диалоге Москвы и Киева по возможному обмену украинских моряков.