Арест шести украинским морякам продлен на три месяца

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Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия.

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Фото, видео : ТАСС / Станислав Красильников, 5-tv.ru

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 246

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил в среду, 17 июля, арест для шести украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 24 октября», — цитирует ТАСС судью Елену Каневу.

Заседание по просьбе следственного управления ФСБ проходило в столице в закрытом режиме. В здании суда решения ожидали родственники задержанных, уполномоченный по по правам человека Людмила Денисова и представители СМИ.

Защита обвиняемых в свою очередь настаивала отклонении ходатайства следствия и закрытом режиме заседания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД РФ заявил о диалоге Москвы и Киева по возможному обмену украинских моряков.

24 моряка ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года за нарушение государственной границы РФ в районе Керченского пролива. Все они находятся под стражей в рамках уголовного дела.

Тема:
Конфликт в Керченском проливе 246
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